05 мая 2024, 12:54
Карельская спортсменка завоевала бронзу на чемпионате России
Юлия Краянова успешно выступила на соревнованиях по боулингу в Красноярске
Юлия Краянова из Карелии завоевала бронзовую медаль чемпионата России по боулингу. Об этом сообщили в минобразования и спорта республики.
Соревнования проходят с 27 апреля по 6 мая в Красноярске, в них принимают участие более 200 лучших спортсменов со всей страны.
- Эмоции переполняют через край! Очередной безумный соревновательный опыт... Восемь соревновательных дней просто на износ – это, конечно, космос,
- написала Юлия на своей странице ВКонтакте.
В общекомандном зачете она вместе со своей командой завоевала серебряную медаль. // фото: минобразования и спорта Карелии