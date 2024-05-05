Карельская спортсменка завоевала бронзу на чемпионате России

Юлия Краянова из Карелии завоевала бронзовую медаль чемпионата России по боулингу. Об этом сообщили в минобразования и спорта республики.

Соревнования проходят с 27 апреля по 6 мая в Красноярске, в них принимают участие более 200 лучших спортсменов со всей страны.

- Эмоции переполняют через край! Очередной безумный соревновательный опыт... Восемь соревновательных дней просто на износ – это, конечно, космос,

- написала Юлия на своей странице ВКонтакте.

В общекомандном зачете она вместе со своей командой завоевала серебряную медаль. // фото: минобразования и спорта Карелии