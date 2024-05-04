Петрозаводчанка Наталья Дьячкова проиграла на турнире ONE Fight Night

Наталья Дьячкова не стала чемпионкой мира по тайскому боксу в One Championship. Схватка прошла этой ночью в Бангкоке, 29-летняя петрозаводчанка уступила 19-летней сопернице из Швеции Смилли Санделл, передает ТАСС.

Карельская спортсменка проиграла во втором раунде турнира техническим нокаутом. Это поражение стало для Натальи Дьячковой первым в серии из пяти боев лиги One Championship.

Ранее Санделл поотеряла чемпионский пояс, так как провалила взвешивание в категории до 56,7 килограмма. «Карельская рысь» могла отказаться от поединка, но не сделала этого. В итоге он состоялся в промежуточном весе до 57,1 килограмма. // фото: freepik.com