Первая скрипка Квартета им. Танеева солирует в Карельской филармонии

21 ноября в Большом зале выступит Илья Козлов, артист Санкт-Петербургской филармонии и первая скрипка старейшего камерного коллектива России (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Третий вечер главного абонемента Карельской филармонии «Вечера с Симфоническим оркестром» подарит публике две встречи: с крупными сочинениями отечественных композиторов — Концертом №1 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и симфонией «Манфред» Петра Ильича Чайковского — и с самим солистом, артистом Санкт-Петербургской филармонии Ильёй Козловым, первой скрипкой Квартета имени Танеева.

Шостаковича недаром называют выдающимся интеллектуалом от музыки. Его Концерт №1 для скрипки с оркестром отличает глубокое философское содержание: это бесконечно развивающееся, внутренне напряженное размышление о смыслах бытия. Современники замечали, что сочинение во многом автобиографично и несёт на себе черты не только самого композитора, но и первого исполнителя — великого скрипача Давида Ойстраха. В Петрозаводске сольную партию сыграет Илья Козлов.

Илья Козлов окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 2007 года он играет в Заслуженном коллективе России — академическом симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии, а с 2011 года занимает там пост концертмейстера группы вторых скрипок. С 2018 года музыкант ведёт первую скрипку в Квартете имени Танеева — старейшем камерном ансамбле России.

Симфония «Манфред» Чайковского — давняя мечта художественного руководителя и главного дирижёра Симфонического оркестра Карельской филармонии Анатолия Рыбалко. Это сочинение называют оперой без слов: его программа выросла из трагедии выдающегося английского поэта Джорджа Байрона. Здесь не только красивая музыка, но и поучительный сюжет: за драматической историей несчастного Манфреда стоит размышление композитора о смысле человеческой жизни и желание предостеречь следующие поколения от опасности, которую несут бездушие и бездуховность.

Исполнители:

- Симфонический оркестр филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко;

- Солист – лауреат международных конкурсов Илья Козлов (скрипка).

В программе:

- Д. Шостакович – Концерт №1 для скрипки с оркестром;

- П. Чайковский – Симфония «Манфред».

Начало в 18:00. 6+

Действует «Пушкинская карта»

Приобрести билет можно на сайте.

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