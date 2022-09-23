Перечислены распространенные ошибки при мытье головы

Частое мытье головы может негативно сказаться на состоянии волос. Шампунь лишает волосы естественных защитных масел, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также состояние волос во время мытья может усугубить горячая вода, поскольку она может ослабить корни, сильно раскрыв кутикулу. Специалисты не рекомендуют насухо вытирать голову полотенцем. Из-за трения образовывается излишняя пушистость и сухость волос. Вместо полотенца советуют использовать старую ненужную футболку, аккуратно прикладывая ее к влажным прядям.

Помимо этого, кондиционер необходимо распределять по всей длине локонов с помощью расчески, поскольку это поможет избежать их ломкости. Кроме того, чтобы избежать обильного выпадения волос во время мытья, нужно их тщательно расчесать, убедившись в отсутствии колтунов. Фото: unsplash.com