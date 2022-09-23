Фотографию столкновения двух котов признали самой смешной в мире

Победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022 назвали в Британии. На конкурс поступило более двух тысяч фото, сделанных жителями разных стран.

По информации «Лента», самым смешным оказался снимок японца Кеничи Моринага под названием Boom, Boom! Мужчина заснял столкновение рыжего и белого кота. Он признался, что выходки котов поднимают ему настроение, особенно после пандемии.

Автор снимка получил две тысячи фунтов стерлингов (134 тысячи рублей). Кеничи Моринага также выбрал благотворительную организацию, которой партнер конкурса выплатил пять тысяч фунтов стерлингов (335 тысяч рублей). Пожертвование получила организации, спасающая и пристраивающая бездомных кошек и котят.

Конкурс создали профессиональные фотографы, чтобы отметить позитивную роль домашних питомцев и поддержать движение защиты животных. В прошлом году в конкурсе победил снимок Whizz pop, на котором запечатлен играющий с мыльными пузырями щенок лабрадора. (источник фото lenta.ru)