Пенсионеру, уличенному в убийстве, назначено принудительное лечение

Олонецкие следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы суд вынес решение о направление на лечение 71-летнего местного жителя, уличенного в совершении убийства.

В феврале мужчина, находясь квартире поселка Крошнозеро, в ходе ссоры со своим сыном нанес ему удар ножом в область живота, от которого потерпевший скончался. Он был задержан, возбуди уголовное дело по статье 105 УК РФ. Во время следствия подозреваемый находился под стражей. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, результаты которой показали, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и совершил убийство, находясь в невменяемом состоянии.

«В связи с решением суда к нему применены принудительные меры медицинского характера, и он направлен на лечение в психиатрический стационар специального типа с интенсивным наблюдением»,

- рассказали в пресс-службе следственного комитета РК. Фото: pxhere.