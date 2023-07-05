Пенсионерку пришлось вызволять из ловушки в собственной квартире

Вчера вечером в 20 часов 07 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где находится пожилая пенсионерка.

Женщина не могла открыть дверь. Прибывшие к месту вызова пожарные установили в окно пятого этажа 30-метровую автолестницу и проникли в квартиру, после чего открыли дверь медикам.

Хозяйке квартиры была оказана вся необходимая медицинская помощь. К счастью, в госпитализации она не нуждалась. // фото: «Петрозаводск говорит»