05 июля 2023, 08:10
Пенсионерку пришлось вызволять из ловушки в собственной квартире
На помощь пожилой женщине в Петрозаводске пришли медики и пожарные
Вчера вечером в 20 часов 07 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где находится пожилая пенсионерка.
Женщина не могла открыть дверь. Прибывшие к месту вызова пожарные установили в окно пятого этажа 30-метровую автолестницу и проникли в квартиру, после чего открыли дверь медикам.
Хозяйке квартиры была оказана вся необходимая медицинская помощь. К счастью, в госпитализации она не нуждалась. // фото: «Петрозаводск говорит»