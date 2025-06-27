Пенсионерка застряла головой в лифте

В Москве 62-летняя женщина поднялась на свой этаж и вытаскивала пакеты с продуктами, но неожиданно створки лифта защемили ей голову. Как сообщила "Lenta.ru", с пенсионеркой все хорошо, ей оказали медицинскую помощь.

Когда лифт начал закрываться, женщина говорила по телефону. Она позвала на помощь соседей, которые вызвали специалистов. Последние оперативно приехали и разжали двери лифта.

В больнице у пенсионерки нашли незначительные повреждения головы и гематомы. © «Петрозаводск говорит»