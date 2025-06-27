27 июня 2025, 17:42
Общество

В Петрозаводске ищут воров

Воры попали в объектив камеры
розыск воров в Петрозаводске
Фото: кадр из видео МВД по РК

Полиция Петрозаводска устанавливает личности трех молодых людей, которые попали с чужими вещами на видео. Правоохранительные органы просят помощи у граждан.

На видео три парня идут в неизвестном направлении. В руках одного из них находится краденное имущество - самокат. 

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемых, просят сообщать их по номеру: 8 911 050 98 02. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
самокат
Вор
полиция петрозаводска
Розыск