В Петрозаводске ищут воров

Полиция Петрозаводска устанавливает личности трех молодых людей, которые попали с чужими вещами на видео. Правоохранительные органы просят помощи у граждан.

На видео три парня идут в неизвестном направлении. В руках одного из них находится краденное имущество - самокат.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемых, просят сообщать их по номеру: 8 911 050 98 02. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»