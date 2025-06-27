Министр Сергей Киселев рассказал о программе Дня республики

Уже завтра, 28 июня, в Петрозаводске пройдет празднование Дня республики, Дня города и Дня молодежи. Министр национальной и региональной политики Сергей Киселев признался, что такой обширной и разнообразной программы, которая едва умещается на десять листов, он не помнит. Горожан и гостей карельской столицы ждет много сюрпризов, в том числе и музыкальных.

На площади Кирова в 12.00 стартует песенный праздник, на котором выступят две тысячи хористов. Этот фестиваль называют международным, потому петь вместе с российскими коллективами будут и зарубежные артисты.

Празднование начнется утром: по традиции возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь», затем к стелле города Воинской славы и в памятнику Онежской флотилии.

Гуляния будут целый день на разных площадках, задействована будет вся набережная и историческая застройка Петрозаводска. Обещают не только развлечения, но и вкусные угощения.

На этом сохранение традиций не заканчивается. В нашем проекте Сергей Киселев рассказал и о курсах карельского и вепсского языках, и о работе Дома дружбы народов, и о праздновании 800-летия со дня крещения карелов, которое отметим в 2027 году. Подготовка уже идет.