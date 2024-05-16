Пенсионерка решила стать инвестором и оказалась жертвой аферистов

В результате общения с мошенниками 68-летняя костомукшанка лишилась 320 тысяч рублей. Она думала, что инвестирует деньги, на самом же деле отправляла их преступникам, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка увидела в Сети объявление о возможности дополнительного заработка. Перешла по указанной ссылке, заполнила анкету и стала общаться с «представителем инвестиционной компании».

Под его руководством женщина установила на смартфон приложение и в течение двух недель пополняла некий счет. Сначала перевела 120 тысяч рублей, когда свои деньги закончились, заняла у знакомых. Однако вывести прибыль пенсионерка не смогла и поняла, что ее обманули. Полиция ведет проверку. // фото: pexels.com