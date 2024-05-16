На детской площадке за 48 млн рублей образовался опасный провал

Детская площадка на Березовой аллее в Петрозаводске представляет опасность. Об этом рассказали активистам отделения «Народного фронта» Карелии жители микрорайона Древлянка.

Дело в том, что земля на площадке просела, в результате образовался провал. Причем ранее на этом месте вообще была яма. Но ее устранили, обновив детскую площадку и игровой комплекс за 48 миллионов рублей.

- В апреле 2024 года мы по жалобам горожан обратились к властям по поводу нового провала, но воз и ныне там. А кругом бегают дети. Просим администрацию Петрозаводска привести в порядок этот опасный участок детской площадки,

- написали активисты.

Первый двухметровый провал образовался, потому что землю подмыло. Яму вроде бы ликвидировали, опасное место накрыли искусственным покрытием. Однако земля снова просела. // фото: «Народный фронт I Республика Карелия»