21 ноября 2022, 14:55
Пенсионерка долго не проверяла сбережения и пожалела об этом
Внук в Прионежском районе воспользовался невнимательностью бабушки и украл деньги
Пожилая жительница деревни в Прионежском районе внезапно обнаружила, что пропали ее сбережения. Женщина лишилась 12 тысяч рублей и обратилась в полицию, сообщили в МВД Карелии.
Пенсионерка рассказала, что какое-то время деньги просто лежали, она их не проверяла. Потом они исчезли. Оказалось, к краже причастен 26-летний внук женщины.
Он какое-то время жил вместе с бабушкой, постоянного источника дохода не имеет. Мужчина забрал накопления родственницы и прогулял. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: freepik.com