Пенсионерка долго не проверяла сбережения и пожалела об этом

Пожилая жительница деревни в Прионежском районе внезапно обнаружила, что пропали ее сбережения. Женщина лишилась 12 тысяч рублей и обратилась в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что какое-то время деньги просто лежали, она их не проверяла. Потом они исчезли. Оказалось, к краже причастен 26-летний внук женщины.

Он какое-то время жил вместе с бабушкой, постоянного источника дохода не имеет. Мужчина забрал накопления родственницы и прогулял. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: freepik.com