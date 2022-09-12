Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении

Юрист Лариса Сорокина рассказала о трудовых правах россиян в связи с выходом на пенсию. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как отметила эксперт, если работник выходит на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни. Работодатель должен расторгнуть договор с срок, который указан в заявлении сотрудника.

Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.

Юрист подчеркнула, что срочный договор можно заключить только при согласии обеих сторон. Никто не имеет права принуждать пенсионера к его заключению. Фото: unsplash.com