Первую вакцину от ротавируса создали в России

Первую в РФ вакцину против ротавируса создали в Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. Об этом сообщается на официальной странице ведомства ВКонтакте.

Сейчас завершаются клинические испытания этого препарата. Его планируют запустить в производство в следующем году. В данный момент вакцинация от ротавирусной инфекции есть в национальном прививочном календаре, но лишь по эпидемическим показаниям.

Напомним, ротавирус - острая кишечная инфекция, чаще всего она поражает детей от 1,5 до 2 лет. Но взрослые тоже могут заразиться и заболеть. // Фото: pxhere.com