Пекарня загорелась на севере Карелии

В поселке Летнереченский горела пекарня. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.

По данным источника, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17:18 во вторник, 13 декабря. На тушение отправились специалисты местной пожарной части. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, они увидели, что полыхает потолок пристроенного к пекарне помещения.

Специалисты справились с огнем и не допустили перехода пламени на основное здание пекарни. Причины ЧП устанавливаются. // Фото ОПС по Беломорскому району