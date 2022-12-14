В Карелии участились случаи травматизма детей при катании с горок

За последнее время в Карелии участились случаи получения тяжелых травм детьми при катании на ледянках и «ватрушках» с горок, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В связи с чем сотрудники ведомства призывают родителей напомнить чадам правила безопасности во время прогулок зимой.

Необходимо разъяснить детям, что кататься следует только на специально оборудованных горках. Непредназначенные для этих целей спуски опасны. Их укатанная поверхность, а также многочисленные препятствия вокруг могут причинить серьезный вред здоровью. До катания следует убедиться в безопасности самой горки и территории вокруг нее.

Специалисты также призывают строго запретить детям привязывать санки, ледянки и «ватрушки» к машинам для катания. // Фото: karelia.sledcom.ru.