08 августа 2020, 15:19
Общество

Педколледж создаст доступную среду за 16 миллионов рублей

Средства федеральной субсидии направят на новые пандусы, лифты, оборудование для маломобильных студентов

Петрозаводский педагогический колледж получил федеральную субсидию в размере 15 843 400 рублей для совершенствования условий для маломобильных граждан в 2021 году.

Как рассказали в министерстве образования Карелии, деньги пойдут на новые пандусы, лифты, разметку, компьютерное и реабилитационное оборудование, в том числе для обучения вождению автомобиля. Также средства субсидии потратят на повышение квалификации педагогов, закупку и разработку образовательных ресурсов. У колледжа появится автобус для маломобильных студентов.

В министерстве сообщили, что новое оборудование будут предоставлять во временное пользование нуждающимся в нем.

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инвалиды
субсидия
студенты
Педколледж
новости Карелии
образование
пандус
маломобильные граждане
Министерство образования