08 августа 2020, 15:19
Педколледж создаст доступную среду за 16 миллионов рублей
Средства федеральной субсидии направят на новые пандусы, лифты, оборудование для маломобильных студентов
Петрозаводский педагогический колледж получил федеральную субсидию в размере 15 843 400 рублей для совершенствования условий для маломобильных граждан в 2021 году.
Как рассказали в министерстве образования Карелии, деньги пойдут на новые пандусы, лифты, разметку, компьютерное и реабилитационное оборудование, в том числе для обучения вождению автомобиля. Также средства субсидии потратят на повышение квалификации педагогов, закупку и разработку образовательных ресурсов. У колледжа появится автобус для маломобильных студентов.
В министерстве сообщили, что новое оборудование будут предоставлять во временное пользование нуждающимся в нем.