Педколледж создаст доступную среду за 16 миллионов рублей

Петрозаводский педагогический колледж получил федеральную субсидию в размере 15 843 400 рублей для совершенствования условий для маломобильных граждан в 2021 году.

Как рассказали в министерстве образования Карелии, деньги пойдут на новые пандусы, лифты, разметку, компьютерное и реабилитационное оборудование, в том числе для обучения вождению автомобиля. Также средства субсидии потратят на повышение квалификации педагогов, закупку и разработку образовательных ресурсов. У колледжа появится автобус для маломобильных студентов.



В министерстве сообщили, что новое оборудование будут предоставлять во временное пользование нуждающимся в нем.