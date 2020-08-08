Мощные магнитные бури обрушатся в августе на Землю

Сильные магнитные бури ожидаются в этом месяце. Ученые предупреждают, что 10 августа буря средней интенсивности ударит по Земле. В этот день у людей могут наблюдаться перепады давления.

Магнитная буря 13 и 14 августа ожидается более слабой, передает РЕН ТВ. В эти дни метеочувствительные люди могут жаловаться на головокружения, головные боли и мигрени.

Усиление бурь ожидается 21-22 и 29 августа. У людей может ухудшиться самочувствие, появиться мигрень, тахикардия, боль в суставах, могут возникнуть перепады настроения и проблемы со сном. Специалисты рекомендуют в эти дни соблюдать питьевой режим и полноценно отдыхать.