Жители Ладвы обеспокоены состоянием двух мостов

Жители Ладвы в Прионежском районе обеспокоены состоянием мостов через реки Кяй и Ивина. О проблеме рассказали в сюжете «ГТРК Карелия».

Один из местных жителей переживает, что мосты могут не выдержать большегрузов. По словам мужчины, ранее на мостах были дорожные знаки, ограничивающие тоннаж машин, однако их сняли.

В управлении автомобильных дорог Карелии пояснили, что в период весенней распутицы ограничения были установлены подрядной организацией, но специалисты управления осмотрели мосты и демонтировали знаки за ненадобностью.

«Покрытие мостов, деформационные швы, опорные балки – все соответствует нормативу. Переживать не стоит. В настоящее время мосты в нормативном состоянии»,

- уверен замначальника ведомства Владимир Захаров.

Между тем больше нареканий республиканских властей вызывает состояние аварийного моста в самой Ладве. По словам главы поселения, собственных средств на ремонт и реконструкцию переправы у Ладвы нет. В этом году из регионального бюджета было выделено 700 тысяч рублей на разработку проектной документации, которая должна быть подготовлена до конца августа.