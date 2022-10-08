Печной центр «Ками» приглашает на работу

Группа компаний «Печной центр «Ками» работает в Петрозаводске уже 25 лет и продолжает развиваться!

В ближайших планах увеличение числа производимых сборных печей, каркасов, а также изделий из жаропрочного бетона. Такие цели требуют увеличения числа сотрудников и, соответственно открытия новых вакансий.

Для тех, кто ищет стабильную работу, открыто 6 вакансий.

Бухгалтер (до 40 000 руб.)

Обязанности: работа с поставщиками и подрядчиками.

Требования:

профильное образование;

опыт более 1 года;

знание 1C:Бухгалтерия 8.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ.

Инженер-механик (от 60 000 руб.)

Обязанности:

управление мастерской по производству металлоизделий;

контроль складских запасов, контроль хозяйственной деятельности производства;

составление калькуляций на производство металлических изделий;

контроль содержания водителями автомобилей в технически исправном состоянии;

навыки в проектировании будут преимуществом.

Требования:

профильное образование (инженер);

желательно знание технологии и практики производства металлоконструкций: резка‚ гибка‚ сборка, сварка‚ покраска, механическая обработка стального металлопроката;

ответственность, дисциплинированность, аккуратность.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Юрист (до 40 000 руб.)

Обязанности:

работа по составлению договоров;

ведение документации.

Требования: профильное образование.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ.

Секретарь-референт (35 000 руб.)

Обязанности:

работа с текущими документами;

помощь руководителю отдела.

Требования:

высшее образование (образование в области бухгалтерского учета или юриспруденции будет преимуществом).

Условия: оформление в соответствии ТК РФ.

Сварщик (до 40 000 руб.)

Обязанности: изготовление металлоконструкций.

Требования:

опыт работы от 1 года;

техническое образование будет преимуществом.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Слесарь (до 40 000 руб.)

Обязанности: изготовление металлоконструкций.

Требования:

опыт работы от 1 года;

техническое образование будет преимуществом.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Подсобный рабочий 30 000 руб.

Обязанности:

уборка территории, колка дров и выполнение других схожих поручений (работа преимущественно на улице).

погрузо-разгрузочные работы (вручную или с помощью средств механизации).

Требования:

ответственность, пунктуальность, трудоспособность.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Менеджер по продажам (от 35 000 руб.)

Обязанности:

продажа материалов для печей и каминов в розничном магазине;

консультирование покупателей.

Требования:

образование не ниже среднего-специального;

техническое образование и знание 1С-Торговля будет дополнительным преимуществом.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Все вопросы можете задать, написав на почту mail@kamicenter.ru или позвонив по телефону +79210456490.

«Ками» ценит своих сотрудников и стремится к долгосрочному сотрудничеству!

На правах рекламы. ООО «Ками» , ИНН 1001085520