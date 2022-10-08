08 октября 2022, 11:35
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Печной центр «Ками» приглашает на работу

В связи с расширением производства компании требуется бухгалтер, слесарь, юрист, есть и другие вакансии

Группа компаний «Печной центр «Ками» работает в Петрозаводске уже 25 лет и продолжает развиваться!

В ближайших планах увеличение числа производимых сборных печей, каркасов, а также изделий из жаропрочного бетона. Такие цели требуют увеличения числа сотрудников и, соответственно открытия новых вакансий.

Для тех, кто ищет стабильную работу, открыто 6 вакансий.

Бухгалтер (до 40 000 руб.)

Обязанности: работа с поставщиками и подрядчиками.

Требования:

  • профильное образование;
  • опыт более 1 года;
  • знание 1C:Бухгалтерия 8.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ.

Инженер-механик (от 60 000 руб.)

Обязанности:

  • управление мастерской по производству металлоизделий;
  • контроль складских запасов, контроль хозяйственной деятельности производства;
  • составление калькуляций на производство металлических изделий;
  • контроль содержания водителями автомобилей в технически исправном состоянии;
  • навыки в проектировании будут преимуществом.

Требования:

  • профильное образование (инженер);
  • желательно знание технологии и практики производства металлоконструкций: резка‚ гибка‚ сборка, сварка‚ покраска, механическая обработка стального металлопроката;
  • ответственность, дисциплинированность, аккуратность.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Юрист (до 40 000 руб.)

Обязанности:

  • работа по составлению договоров;
  • ведение документации.

Требования:  профильное образование.

Условия:  оформление в соответствии ТК РФ.

Секретарь-референт  (35 000 руб.)

Обязанности:

  • работа с текущими документами;
  • помощь руководителю отдела.

Требования:

  • высшее образование (образование в области бухгалтерского учета или юриспруденции будет преимуществом).

Условия: оформление в соответствии ТК РФ.

Сварщик (до 40 000 руб.)

Обязанности:  изготовление металлоконструкций.

Требования:

  • опыт работы от 1 года;
  • техническое образование будет преимуществом.

Условия:  оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Слесарь (до 40 000 руб.)

Обязанности:  изготовление металлоконструкций.

Требования:

  • опыт работы от 1 года;
  • техническое образование будет преимуществом.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

 

Подсобный рабочий 30 000 руб.

Обязанности:

  • уборка территории, колка дров и выполнение других схожих поручений (работа преимущественно на улице).
  • погрузо-разгрузочные работы (вручную или с помощью средств механизации).

Требования:

  • ответственность, пунктуальность, трудоспособность.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

 

Менеджер по продажам  (от 35 000 руб.)

Обязанности:

  • продажа материалов для печей и каминов в розничном магазине;
  • консультирование покупателей.

Требования:

  • образование не ниже среднего-специального;
  • техническое образование и знание 1С-Торговля будет дополнительным преимуществом.

Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.

Все вопросы можете задать, написав на почту mail@kamicenter.ru или позвонив по телефону +79210456490.

«Ками» ценит своих сотрудников и стремится к долгосрочному сотрудничеству!

 

На правах рекламы. ООО «Ками» , ИНН 1001085520

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