Печной центр «Ками» приглашает на работу
Группа компаний «Печной центр «Ками» работает в Петрозаводске уже 25 лет и продолжает развиваться!
В ближайших планах увеличение числа производимых сборных печей, каркасов, а также изделий из жаропрочного бетона. Такие цели требуют увеличения числа сотрудников и, соответственно открытия новых вакансий.
Для тех, кто ищет стабильную работу, открыто 6 вакансий.
Бухгалтер (до 40 000 руб.)
Обязанности: работа с поставщиками и подрядчиками.
Требования:
- профильное образование;
- опыт более 1 года;
- знание 1C:Бухгалтерия 8.
Условия: оформление в соответствии ТК РФ.
Инженер-механик (от 60 000 руб.)
Обязанности:
- управление мастерской по производству металлоизделий;
- контроль складских запасов, контроль хозяйственной деятельности производства;
- составление калькуляций на производство металлических изделий;
- контроль содержания водителями автомобилей в технически исправном состоянии;
- навыки в проектировании будут преимуществом.
Требования:
- профильное образование (инженер);
- желательно знание технологии и практики производства металлоконструкций: резка‚ гибка‚ сборка, сварка‚ покраска, механическая обработка стального металлопроката;
- ответственность, дисциплинированность, аккуратность.
Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.
Юрист (до 40 000 руб.)
Обязанности:
- работа по составлению договоров;
- ведение документации.
Требования: профильное образование.
Условия: оформление в соответствии ТК РФ.
Секретарь-референт (35 000 руб.)
Обязанности:
- работа с текущими документами;
- помощь руководителю отдела.
Требования:
- высшее образование (образование в области бухгалтерского учета или юриспруденции будет преимуществом).
Условия: оформление в соответствии ТК РФ.
Сварщик (до 40 000 руб.)
Обязанности: изготовление металлоконструкций.
Требования:
- опыт работы от 1 года;
- техническое образование будет преимуществом.
Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.
Слесарь (до 40 000 руб.)
Обязанности: изготовление металлоконструкций.
Требования:
- опыт работы от 1 года;
- техническое образование будет преимуществом.
Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.
Подсобный рабочий 30 000 руб.
Обязанности:
- уборка территории, колка дров и выполнение других схожих поручений (работа преимущественно на улице).
- погрузо-разгрузочные работы (вручную или с помощью средств механизации).
Требования:
- ответственность, пунктуальность, трудоспособность.
Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.
Менеджер по продажам (от 35 000 руб.)
Обязанности:
- продажа материалов для печей и каминов в розничном магазине;
- консультирование покупателей.
Требования:
- образование не ниже среднего-специального;
- техническое образование и знание 1С-Торговля будет дополнительным преимуществом.
Условия: оформление в соответствии ТК РФ; есть испытательный срок.
Все вопросы можете задать, написав на почту mail@kamicenter.ru или позвонив по телефону +79210456490.
«Ками» ценит своих сотрудников и стремится к долгосрочному сотрудничеству!
На правах рекламы. ООО «Ками» , ИНН 1001085520