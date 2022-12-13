Павел Дуров стал самым богатым человеком ОАЭ

Павел Дуров признан самым богатым человеком в Объединенных Арабских Эмиратах. Состояние основателя Telegram оценивается в 15,1 миллиарда долларов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на рейтинг Forbes.

При этом Дуров за год стал беднее на два миллиарда долларов. В 2021 году его состояние оценивали в 17 миллиардов. В то же время, в 2020 году бизнесмен располагал суммой в 2,4 миллиарда долларов.

В мировом рейтинге толстосумов Павел Дуров занимает 123-е место.

Издание отмечает, что бизнесмен живет в ОАЭ с 2017 года. В 2022 году он стал гражданином этого государства. Также он является гражданином России, Франции и островного государства Сент-Китс и Кевис. // Фото: freepik.com