Пассажиров на Октябрьской железной дороге в сентябре стало меньше

В сентябре 2020 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 12,4 млн пассажиров, что на 16,6% ниже уровня сентября 2019 года, из них в дальнем следовании отправлен 1,1 млн человек (-31,6%), в пригородном сообщении – 11,3 млн (-14,7%).

Пассажирооборот в сентябре составил порядка 1,3 млрд пасс./км, что на 28,1% ниже уровня сентября 2019 года. Пассажирооборот в дальнем следовании в сентябре 2020 года составил 832 млн пасс-км (-34%), в пригородном сообщении – 444,5 млн пасс./км (-13,5%).

Всего с начала года на ОЖД отправлено 88,6 млн пассажиров (-30,2% к январю – сентябрю 2019 года). Из них в дальнем следовании отправлено 8,9 млн пассажиров (-44%), в пригородном сообщении – 79,7 млн пассажиров (-28,2%).

Пассажирооборот за девять месяцев снизился на 41,9% к аналогичному периоду 2019 года и составил порядка 9,5 млрд пасс./км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе – сентябре составил более 3 млрд пасс./км (-28,9%), в дальнем следовании – 6,4 млрд пасс./км (-46,5%).