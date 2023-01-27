Пассажир упал под прибывающий поезд в московском метро

В метро Москвы пассажир упал под прибывающий поезд и выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, ЧП случилось на станции «Бауманская». Движение поездов было остановлено. Пострадавшего подняли на платформу и передали медикам.

Информацию о происшествии подтвердили в МВД. На месте случившегося работают оперативные службы. // Фото: unsplash.com