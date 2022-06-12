12 июня 2022, 14:38
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Сочи
Следственное управление на транспорте выясняет обстоятельства гибели россиянина
На борту самолета, который летел из Сочи в Ижевск, умер пассажир. О случившемся сообщается в группе «Центральное МСУ на транспорте СК России».
«По предварительной информации 12 июня на борту рейса «Сочи – Ижевск» скончался мужчина 1955 г.р» - сказано в сообщении ведомства.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. (фото pexels.com, Pixabay)