Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Сочи

На борту самолета, который летел из Сочи в Ижевск, умер пассажир. О случившемся сообщается в группе «Центральное МСУ на транспорте СК России».

«По предварительной информации 12 июня на борту рейса «Сочи – Ижевск» скончался мужчина 1955 г.р» - сказано в сообщении ведомства.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. (фото pexels.com, Pixabay)