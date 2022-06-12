«Митсубиши» жителя Карелии сбил ребенка в Петербурге

30-летний житель Карелии угодил в аварию в Северной столице. Дорожное происшествие произошло вечером 10 июня у дома №67 на проспекте Ленина в Красносельском районе Петербурга. О случившемся сообщила «Фонтанка».

По предварительным данным, «Митсубиши Лансер двигался по Гвардейской улице от проспекта Ленина и сбил переходившего вне зоны пешеходного перехода семилетнего мальчика. Ребенок гулял без взрослых. В результате ДТП школьник получил многочисленные травмы, его увезла «скорая». (фото pexels.com, Pixabay)