Мужчина отделался условным сроком за избиение полицейского

Петрозаводский городской суд признал 44-летнегому мужчину виновным в нападении на полицейского. Суд приговорил горожанина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Инцидент произошел летом прошлого года в кабинете участкового пункта полиции. Мужчину пригласили для объяснений по материалу проверки. В Следкоме Карелии рассказали, что петрозаводчанин напал на участкового, ударил его кулаком в лицо и голову, нанес удар ногой в грудь. Было возбуждено уголовное дело, мужчина оказался на скамье подсудимых.