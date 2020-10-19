Из-за пандемии коронавируса паспортная служба Петрозаводска изменила режим работы. На предприятии введены перерывы с 13 до 14 часов в приемные дни, сообщает пресс-служба мэрии города. В это время в помещениях будут проводить дезинфицирующую уборку.

Таким образом, с понедельника по четверг посетители будут приниматься с 9 до 18 часов с перерывом. Пятница - неприемный день, суббота и воскресенье - выходные.

Посещение паспортной службы возможно только в маске и с соблюдением социального дистанцирования. Прием по вопросам регистрационного учета осуществляется строго по предварительной записи по телефону: (8-814-2) 78-42-19. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска