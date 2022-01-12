«Паспорт негражданина» впервые выдали в Москве

В Москве человек без гражданства впервые получил «паспорт негражданина» - временное удостоверение личности. Об этом РИА Новости сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.

Документ выдали 53-летнему мужчине, который более двух лет провел в Центре временного содержания иностранных граждан, так как его не могли никуда депортировать из-за отсутствия гражданства. В миграционном центре мужчину поместили не в камеру, а в комнату временного проживания. Мужчина попросил помочь ему найти работу.

Мужчина родился в Душанбе, в пятилетнем возрасте его семья переехала в Астрахань. В школе он не учился, попал в тюрьму. Читать и писать научился в СИЗО. Последний раз мужчину задержали не за преступление. Полиция не смогла установить его личность.

Удостоверение выдается на десять лет и позволяет работать без оформления разрешений. Закон о «паспортах неграждан» вступил в силу в августе 2021 года. С тех пор в разных регионах России было выдано более 600 таких документов. (фото pixabay.com, serbuxarev)