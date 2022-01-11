Врач рассказал о большой ошибке переболевших Covid-19

Поход в спортивный зал и увеличение физической нагрузки после выздоровления от Covid-19 могут нанести серьезный вред организму человека. Об этом рассказала терапевт Фаллахи Нуржахан, ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметила, что при заражении коронавирусом легкие, сердце и иммунная система работают на пределе.

«Все силы сброшены на борьбу с вирусом. Как итог - болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой»,

- рассказала терапевт. После выздоровления нужно начинать с обычных прогулок. Постепенно их продолжительность следует увеличивать.

«Когда вы почувствуете, что организм готов, можно переходить на следующий уровень - быстрая ходьба или легкий бег. А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное - не навредить себе. А для тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, с пневмонией и ИВЛ, начинать занятия спортом можно только после консультации врача», - отметила специалист. Фото pixabay.com/BlenderTimer