Российских водителей предупредили о коварном штрафе зимой

Зимой российские автомобилисты могут получить штраф за пересечение заснеженной разметки. Об этом сообщил адвокат Сергей Радько, его слова приводит издание «Говорит Москва».

«Любой суд напишет, что водитель должен визуально определять наличие встречной полосы, поэтому маловероятно, что в такой ситуации его не признают виновным», - сказал Радько.

Российский адвокат подчеркнул, особенно важно не выезжать за линию разметки на встречные полосы. Такой маневр, если водитель заехал даже на 20 сантиметров, будет тоже расцениваться судом как нарушение.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за выезд на встречную полосу российским автомобилистам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. Фото pixabay.com/qimono