Марину Хлебникову выписали после двух месяцев в больнице

Марину Хлебникову выписали из больницы после двух месяцев лечения. В ноябре певица пострадала в результате пожара в собственной квартире. Радостной новостью Хлебникова поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу пока у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев», - говорится в публикации исполнительницы.

Пожар в квартире певицы в Москве произошел 18 ноября 2021 года. Сообщалось, что после инцидента Хлебникова находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара и получила многочисленные ожоги. Фото russianteleweek.ru