Умер двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

Причины смерти выдающегося отечественного спортсмена не раскрываются.

Биатлонист завоевал две золотые медали на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Спортсмен победил в эстафете и индивидуальной гонке. Кроме того, на тех же соревнованиях Алябьев взял бронзу в спринте.

Алябьев также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. После окончания карьеры спортсмен стал тренером, он также был членом СБР. Фото smart-smi.ru