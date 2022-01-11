Мурашко опроверг более легкое течение болезни при заражении омикроном

Заявления о том, что омикрон-штамм коронавируса дает не слишком тяжелое развитие болезни, не совсем верны. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает там где-то не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях, да и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены»,

- отметил глава Минздрава.

Мурашко добавил, что среди госпитализированных большинство составляют непривитые пациенты. Особенно это касается людей старшего возраста. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch