Парламент Карелии ввел налоговые послабления для владельцев гостиниц

Законодательное собрание Карелии приняло законопроект, согласно которому новые здания объектов временного проживания не будут облагаться налогом в течение пяти лет с момента постановки на кадастровый учет. За счет этого планируется ускорить развитие туризма в республике, сказано в пояснительной записке к документу.

Изменения в региональный закон о налогах были приняты сегодня в окончательном чтении. Авторы документа предлагали освободить от налогообложения гостинцы и прочие места для временного проживания на пять лет с момента их постановки на кадастровый учет. Закон касается только объектов, зарегистрированных после 1 января 2021 года.

«Предлагаемые изменения будут содействовать увеличению туристического потока в республику, сделают более привлекательным строительство новых туристических объектов, что позволит улучшить качество туристической инфраструктуры и привлекательность республики для туристов»,

– говорится в пояснительной записке.

По информации законотворцев, в ближайшие пять лет в Карелии планируется ввести в эксплуатацию до 10 гостиниц и прочих объектов временного проживания. Появится более ста рабочих мест, объем инвестиций составит более 500 миллионов рублей.

Выпадающие из-за налоговых льгот доходы оцениваются в 5-10 миллионов рублей ежегодно. При этом доходы от поступления НДФЛ могут составить более 150 миллионов, заявляют авторы законопроекта. // Фото: Twitter