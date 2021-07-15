Активные Петрозаводчане провели нескольких сотнен субботников

С апреля по июнь на общественных и дворовых территориях Петрозаводска состоялось несколько сотен акций по уборке мусора, обрезке и посадке зелёных насаждений, сообщает Администрация Птз.

В субботниках приняли участие представители различных организаций, школьники и студенты, экоактивисты, предприятия и общественные организации, а также просто неравнодушные горожане. По итогам прошедших акций было вывезено более 500 кубометров мусора.

Администрация карельской столицы благодарит всех, кто не остался в стороне и помог сделать город чище. В июле организаторы делают небольшой перерыв. Традиционные акции «Чистый Петрозаводск» и «Выходные в любимом парке» планируют возобновить в конце лета – начале осени. // Фото: start.sampo.ru