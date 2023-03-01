01 марта 2023, 15:38
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Финский парламент практически единогласно одобрил вступление Суоми в Североатлантический альянс
Парламент Финляндии утвердил вступление страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
За присоединение Суоми к военному блоку проголосовали 184 депутата. Семеро высказались против, один воздержался.
После голосования парламента точку в вопросе ратификации вступления Финляндии на национальном уровне должен поставить президент республики Саули Ниинисте.
Для окончательного вхождения Финляндии в НАТО процесс ратификации должны завершить все 30 стран-членов блока. // Фото: unsplash.com