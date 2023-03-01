Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Парламент Финляндии утвердил вступление страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

За присоединение Суоми к военному блоку проголосовали 184 депутата. Семеро высказались против, один воздержался.

После голосования парламента точку в вопросе ратификации вступления Финляндии на национальном уровне должен поставить президент республики Саули Ниинисте.

Для окончательного вхождения Финляндии в НАТО процесс ратификации должны завершить все 30 стран-членов блока. // Фото: unsplash.com