Парфенчиков выяснил, что белые ночи вызывают рак у жителей Карелии

Сегодня, 23 апреля, глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на заседании правительства о вреде белых ночей. Он признался, что раньше не знал о том, что фактор «белых ночей» является причиной развития онкологических заболеваний. После того, как губернатор пообщался со специалистами, он нашел ответ на вопрос, почему Карелия лидирует по уровню онкологических заболеваний.

«Я сам об этом узнал в первый раз, что проблема белых ночей, что проблема нарушения уровня мелатонина - это как раз один из факторов риска заболеваемости онкологией. Это показали исследования»,

- заявил Парфенчиков.

Губернатор отметил, что с удивлением для себя выяснил, как вредны для здоровья белые ночи.

«Поэтому надо людям рассказывать, что надо элементарно затемнять помещение, в котором ты спишь»,

- порекомендовал руководитель республики.

Парфенчиков уверен, что для здоровья не так страшны морозы, как колебания светового дня - от почти полярной ночи до белых ночей.

Правда, глава региона не пояснил, почему в странах Северной Европы, где тоже хватает белых ночей, уровень заболеваемости онкологией значительно ниже. Не исключено, конечно, что там у всех плотные шторы. (фото runaruna.ru)