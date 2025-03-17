Парфенчиков оценил обновленный кадровый центр в Питкяранте

В ходе рабочей поездки в Питкярантский округ Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил обновленный Кадровый центр «Работа России» в Питкяранте. Ремонт учреждения завершили в конце прошлого года.

Удачное решение разместить в одном здании Кадровый центр и МФЦ – это удобно для жителей. После ремонта учреждение стало настоящим центром коммуникаций – здесь можно встретить не только работодателей, соискателей в трудоустройстве, но и воспитанников детского сада, которые участвуют в тематических мероприятиях, помогающих с юных лет заинтересовать ребят различными профессиями,

– сказал Артур Парфенчиков.

В здании обновили кровлю, крыльцо, внутренние помещения, выровняли и покрасили стены, плитами из керамогранита уложили пол, сделали навесные потолки, заменили окна, светильники, выполнили ремонт электрических и слаботочных сетей и т.д. Модернизация позволила не только обновить внешний облик кадрового центра и привести его к единому фирменному стилю, изменились и подходы в работе сотрудников – в приоритете клиентоцентричность и достижение конкретных результатов, индивидуальное сопровождение каждого соискателя.

Впереди ещё много работы – мы планируем открывать в Питкяранте новые предприятия развивать сферу услуг. Здесь не обойтись без трудовой миграции из других регионов, повышения производительности труда. Наше Приладожье – перспективная и привлекательная территория для жизни,

– отметил Артур Парфенчиков.

Уровень безработицы на начало 2025 года в Питкярантском округе составил 0,6%. Сегодня здесь открыто порядка 200 вакансий. Требуются специалисты на целлюлозный завод, учителя, врачи, инженеры, сварщики. На учете в службе занятости Питкярантского округа состоит 54 безработных.

Всего же с начала 2025 года за содействием в поиске работы в центры занятости Карелии обратились 1656 человек, из них 703 трудоустроены.

Фото: Пресс-служба Правительства РК