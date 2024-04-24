Парфенчиков: объем инвестиций в Карелии вышел на максимальную отметку

Артур Парфенчиков в своем докладе о результатах деятельности Правительства Республики Карелия за 2023 год подчеркнул, что сейчас республика находится в первой десятке Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах федерации. В 2017 году Карелия занимала в нем лишь 56 место.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года вышел на максимальную для региона отметку – почти 104 миллиарда рублей. По динамике инвестиций за последнюю пятилетку Карелия занимает первое место среди субъектов СЗФО,

– рассказал руководитель региона.

Инвестиции крупных и средних организаций по итогам 2023 года составили 77,3 млрд рублей, а субъектов малого предпринимательства – 26,3 млрд рублей.

Соломенский лесозавод

Артур Парфенчиков также отметил положительное влияние развития новых проектов на занятость в регионе:

В результате реализации инвестпроектов субъекты МСП в 2023 году создали и модернизировали одну тысячу рабочих мест. А в целом, в нашем инвестиционном портфеле сегодня уже 267 проектов с общим объемом инвестиций более 230 миллиардов рублей, за счет которых будет создано более 15 тысяч рабочих мест.

Системная работа по улучшению ситуации в экономике будет продолжена и в 2024 году, чтобы закрепить положительный темп роста инвестиций в основной капитал и удержать планку более 100 млрд инвестиций в экономику региона.

Камнеобработка

Карелия входит и в пятерку регионов – лидеров по выполнению плана создания рабочих мест в арктической зоне страны. Резиденты Арктики реализуют 70 инвестиционных проектов на общую сумму почти 98 миллиардов рублей, планируя создание более 2300 рабочих мест.

Карельский окатыш

В эти проекты уже вложено порядка 18 миллиардов рублей, создано более 900 рабочих мест. Популярные направления инвестирования – туризм, социальная сфера и услуги, добыча и обработка камня.