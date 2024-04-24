Парфенчиков: нацпроекты и госпрограммы меняют облик республики

Благодаря работе Правительства Карелии с федеральным центром позитивные изменения происходят во всех сферах – жилищном строительстве, экономике, транспорте, коммунальной и социальной инфраструктуре.

В прошлом году за счет бюджетного финансирования ввели в эксплуатацию 40 объектов капстроительства совокупной стоимостью более 17 миллиардов рублей. Продолжили или начали работы по созданию и модернизации еще 17 объектов на общую сумму порядка 19 миллиардов рублей,

- отметил в выступлении Глава республики.

В 2023 году в республике введены три школы, четыре моста, два технопарка, магистраль в Петрозаводске, дорога в Костомукше, два ФАПа, две врачебные амбулатории, завершено строительство 11 многоквартирных домов для расселения граждан из аварийного фонда и другие объекты.

В основе этой работы наряду с иными инструментами федеральной поддержки – национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. Шестой год они помогают развивать республику, меняют жизнь конкретных людей, стимулируют рост производства, запускают новые проекты в разных направлениях – от агробизнеса и туризма до небольших творческих инициатив самозанятых граждан.

Для этого в Карелии строят новые дома, школы, детсады и технопарки, расширяют сеть медицинских учреждений, улучшают дорожную инфраструктуру, создают условия для занятия физкультурой и спортом. Меры поддержки получают семьи с детьми, учителя, медицинские работники, предприниматели.

В прошлом году в республике завершены 19 мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития. Итоги ее выполнения высоко оценены на совещании у Президента РФ в начале апреля.

Введены в эксплуатацию шесть объектов капитального строительства, предусмотренные ФЦП развития Карелии. Среди них: автовокзал и детский сад в Петрозаводске, Ондский мост, бюро судебно-медицинской экспертизы и другие. Уверенно справляемся с выполнением федеральной целевой программы,

- сообщил руководитель региона.

Национальные проекты и государственные программы не только повышают качество жизни, но и дают мощный импульс развитию, меняют облик республики, делая его привлекательнее, подчеркнул Артур Парфенчиков и поручил Правительству Карелии подготовить предложения по включению дополнительных мероприятий в федеральную целевую программу развития Карелии до 2030 года.

//Фото: ИА Республика