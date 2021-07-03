Парфенчиков наградил премией «Сампо» деятелей культуры и искусства

Глава Карелии Артур Парфеничов подписал распоряжение о присуждении премии «Сампо» деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в социальной сети.

В этом году лауреатами стали два деятеля культуры и три творческих коллектива. Писателя Ирину Никитину отметили за вклад в развитие детского чтения. Художник-модельер Ирина Порошина получила премию за создание коллекции костюмов «Калевала» и «Карелия». Авторский коллектив Центра народного творчества и культурных инициатив республики награжден за проект «Карелия музыкальная». Ансамбль исполнителей Театра кукол отмечен премией за спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке» Наконец, творческий коллектив Национального театра Карелии получил награду за спектакль на вепсском языке «Дом окнами в поле».

Напомним, «Сампо» – премия главы Карелии, которая вручается деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства. Она присуждается один раз в два года по решению Совета по культуре при губернаторе.