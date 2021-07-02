Ансамбль «Кантеле» дебютирует на международном фестивале

На международном этномузыкальном фестивале Sommelo выступит ансамбль «Кантеле». 3 июля в 16:00 будет организована прямая трансляция выступления (0+).

Присоединиться к ней смогут зрители всех возрастов, интересующиеся национальной культурой коренных народов Карелии и творчеством прославленного коллектива.

«Участие в фестивале – важное событие в жизни творческого коллектива, за 85-летнюю жизни которого, казалось бы, было все, но нет… Дебюты тоже случаются!»

– сообщается на страничке ансамбля «Кантеле» в «ВКонтакте».

В программе выступления ансамбля не только хорошо известные и полюбившиеся публике номера, но и недавно появившиеся в репертуаре. Есть и еще одна особенность этого выступления. Оно будет проходить в съемочном павильоне. Работать в онлайн-формате во время пандемии коронавируса артисты «Кантеле» уже научились, но делать это в формате многокамерной съемки в павильоне им предстоит впервые.

Но профессионалы уверены, что все получится. Напомним, что организатор фестиваля – Академия рунопения – партнер ансамбля «Кантеле» по реализации международного проекта «Kantele-GO!». Присоединиться к трансляции можно на сайте ансамбля. Фото//vk.com