Овощи продолжают сказочно дешеветь в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на продукты в республике за последнюю неделю. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, в Карелии продолжается снижение цен на овощи. Лук подешевел на 15,5%, картофель - на 13,3%, помидоры - на 13,1%, морковь - на 9,2%, капуста - на 3,2%. Огурцы при этом подорожали на 2,2%.

Среди других продуктов снизились цены на вареную колбасу, свинину, сливочное масло, макароны. Одновременно с этим подорожали консервы для детского питания, молоко, маргарин (на 2-6%).

Еженедельный мониторинг цен проводится в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. Фото: unsplash.com