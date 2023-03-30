Овощи продолжают дорожать в Карелии

В республике за неделю с 21 по 27 марта подорожали многие продукты. Это следует из данных, опубликованных Карелиястатом.

Так, среди овощей и фруктов выросли цены на огурцы (6%), помидоры (3,2%), лук (2,7%), яблоки (2%), картофель (1,7%). В то же время подешевела капуста (1,1%).

Из других продуктов питания подорожали вермишель (6,5%), вареная колбаса (5,6%), черный чай (4,8%), сливочное масло (2,6%), куриные яйца (2,1%), рис (1,9%), свинина (1,4%) и ряд других товаров. Снизились цены на консервы для детского питания, подсолнечное масло, молоко и гречку (1-3,3%).

Мониторинг цен каждую неделю ведется в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com