Представлены свежие данные о средней зарплате в Карелии

Карелиястат опубликовал данные о средней зарплате в республике за январь. Информация представлена на официальном сайте ведомства.

Так, в январе средняя зарплата в Карелии составила 57 634 рубля. За год она выросла на 9,6%. При этом реальный размер средней зарплаты, характеризующий покупательную способность, снизился на 2,2%.

Напомним, в декабре 2022 года работающие жители республики получили, в среднем, более 70 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»