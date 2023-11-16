Овощи, колбаса и яйца дорожают в Карелии

Многие продукты продолжают дорожать в республике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Карелиястата.

Так, за неделю с 8 по 13 ноября среди овощей и фруктов выросли цены на свеклу (5,4%), лук (4,6%), морковь (4,1%), помидоры (4%) и огурцы (3,5%). В то же время подешевели бананы (6,4%) и картофель (2,7%).

Из числа других продуктов подорожали чай, рис, вермишель, яйца, колбаса (2 - 10,5%). Снизились цены на творог, сахарный песок, рыбу, подсолнечное масло, сосиски и сардельки (1,1 - 3,1%).

Специалисты следят за ценами в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa