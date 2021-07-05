Отвечать за внутреннюю политику Карелии будет Игорь Корсаков

Игорь Корсаков назначен заместителем главы Карелии по внутренней политике. Такую указ 5 июля подписал Артур Парфенчиков, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее Корсаков трудился заместителем премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Игорь Корсаков имеет три высших образования по направлениям медицины, юриспруденции и государственной службы Также он имеет большой опыт работы в органах государственного управления.