Отсутствие россиян сильно ударит по отрасли туризма в Финляндии

Туристическая отрасль Суоми привыкла к тому, что благодаря российским туристам праздничный сезон продолжался даже после того, как финны возвращались к рабочим будням. Об этом пишет новостная служба Yle.

Гостиницы, горнолыжные склоны и спа-отели в курортных зонах в начале 2021 года останутся стоять пустыми. Причиной этого является отсутствие российских туристов.

- Финны покинут горнолыжные курорты Северной Финляндии после Нового года. Для туристической отрасли значение российских туристов в новогодний сезон было огромным. Благодаря россиянам туристический сезон продолжался даже в самые тихие для отечественного туризма месяцы от нового года до начала лыжных каникул в феврале,

- говорит исполнительный директор Ассоциации компаний гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи.

В 2019 году российские туристы были самой многочисленной группой в отелях Финляндии. Россияне провели в финских гостиницах в общей сложности 821 000 ночей, что составило 12 % от общего числа ночевок иностранных туристов в стране.

По данным Пограничной службы, количество пересечений границы в рождественскую неделю в этом году снизилось на 92 % по сравнению с ситуацией год назад. На прошлой неделе границу пересекли 15 400 человек, в то время как аналогичная цифра год назад составила почти 182 000 человек.

Причиной резкого падения числа российских туристов стали наложенные Финляндией и Россией жесткие ограничения на пересечение границы. // Фото: tampereclub.ru