Отремонтированную за 750 миллионов библиотеку придется ремонтировать

Отремонтированную за 750 миллионов главную библиотеку Карелии придется снова ремонтировать.

На новый ремонт из республиканского бюджета выделят 28 миллионов рублей, передает ТАСС. Что именно требует ремонт, пояснил министр культуры Алексей Лесонен.

«В здании есть проблема с гидроизоляцией стилобата и подземной части фондохранилища. Разработан проект по устранению этой ситуации. В этом году работы будут проведены»,

- сказал министр. По словам чиновника, проект разработан и направлен на конкурсные процедуры.

Масштабная реконструкция Национальной библиотеки республики завершилась в 2017 году. Однако дефекты стали проявляться практически сразу – стала отслаиваться штукатурка, краска. В 2019 году появились протечки. Реконструкцией объекта занималась компания «Логос». Подрядчик устранял проблемы по гарантии, но его объявили банкротом, работы прекратились. (фото: пресс-служба правительства РК)